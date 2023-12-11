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12/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 12/11
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（36247.87、+130.49）
・ナスダック総合指数は上昇（14403.97、+63.98）
・1ドル＝144.90-00円
・シカゴ日経先物は上昇（32520、大阪比+320）
・SOX指数は上昇（3774.17、+26.63）
・VIX指数は低下（12.35、-0.71）
・米原油先物は上昇（71.23、+1.89）
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・日経平均は下落（32307.86、-550.45）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・マネーストック（11月）
・法人企業景気予測調査（10-12月期）
・工作機械受注（11月）
・中国新車販売台数（11月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支（先週）
・米3年物と10年物国債の入札
・米オラクルなど決算発表
・タイは休場《ST》
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