12/11の強弱材料

*08:32JST 12/11

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（36247.87、+130.49）

・ナスダック総合指数は上昇（14403.97、+63.98）

・1ドル＝144.90-00円

・シカゴ日経先物は上昇（32520、大阪比+320）

・SOX指数は上昇（3774.17、+26.63）

・VIX指数は低下（12.35、-0.71）

・米原油先物は上昇（71.23、+1.89）

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（32307.86、-550.45）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・マネーストック（11月）

・法人企業景気予測調査（10-12月期）

・工作機械受注（11月）

・中国新車販売台数（11月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支（先週）

・米3年物と10年物国債の入札

・米オラクルなど決算発表

・タイは休場《ST》