関連記事
NY外為：ドル・円146円台、FRBの利上げ終了＆来年の早期利下げ観測強まる＝パウエルFRB議長発言後
記事提供元：フィスコ
*02:50JST NY外為：ドル・円146円台、FRBの利上げ終了＆来年の早期利下げ観測強まる＝パウエルFRB議長発言後
NY外為市場ではドルが続落した。パウエルFRB議長が政策が深く景気抑制的水準に入ったと、利上げ終了を示唆したとの見方に米国債相場が反発。2年債利回りは10BP低下の4.56％と6月来の低水準となった。
ドル・円は146円85銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0829ドルの安値から1.1088ドルまで反発した。ポンド・ドルは1.2614ドルの安値から1.2695ドルまで上昇した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [通貨オプション]まちまち 12/ 2 03:35
- NY外為：ドル売りに転じる、パウエルFRB議長は利上げ終了示唆、利下げは時期尚早と市場の憶測をけん制 12/ 2 01:48
- 【市場反応】米11月ISM製造業景況指数は予想下回る、ドル買い後退 12/ 2 00:33
- 【市場反応】カナダ・11月失業率/雇用者数増減、カナダドル買い 12/ 1 23:24
- 日経平均テクニカル:小反落、高値と安値がともに前日超え 12/ 1 18:15