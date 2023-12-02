*02:50JST NY外為：ドル・円146円台、FRBの利上げ終了＆来年の早期利下げ観測強まる＝パウエルFRB議長発言後

NY外為市場ではドルが続落した。パウエルFRB議長が政策が深く景気抑制的水準に入ったと、利上げ終了を示唆したとの見方に米国債相場が反発。2年債利回りは10BP低下の4.56％と6月来の低水準となった。

ドル・円は146円85銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0829ドルの安値から1.1088ドルまで反発した。ポンド・ドルは1.2614ドルの安値から1.2695ドルまで上昇した。《KY》