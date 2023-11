アディダス オリジナルス×ベイプ「スタンスミス ベイプ」スニーカー、“カモ柄”アッパーやメタルパーツ

アディダス オリジナルス(adidas Originals)とア ベイシング エイプ(A BATHING APE)のコラボレーションによる「スタンスミス ベイプ(STAN SMITH BAPE)」スニーカーが登場。2023年11月18日(土)より、アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿などで発売される。

アディダス オリジナルス×ベイプのスニーカー「スタンスミス ベイプ」

2023年でパートナーシップ20周年を迎えるアディダス オリジナルスとア ベイシング エイプ。そして同時にア ベイシング エイプは創業30周年を迎え、両者はそんな記念すべき年に、コラボレーションプロジェクトを全5弾にわたって展開する。

これまでの「キャンパス 80s べイプ(CAMPUS 80s BAPE)」や「スタンスミス G ベイプ(STAN SMITH G BAPE)」、「フォーラム 84 ベイプ ロウ(FORUM 84 BAPE LOW)」に続き、今回のコラボレーションではアディダス オリジナルスのクラシックスニーカー「スタンスミス」をアレンジした1足、「スタンスミス ベイプ」スニーカーが登場する。

“カモ柄”エンボス加工施したアッパー

アッパーは、シンセティックレザーを基調に、“カモ柄”をさり気なくエンボス加工することでアップデート。バックタブとインソールには、グリーンの“ABC CAMO”をあしらい、鮮やかなコントラストを演出している。

ゴールドの刻印や煌めく“30”の靴紐タグを配して

サイドには"STAN SMITH"のロゴ、シュータンにはアイコニックな"BAPE HEAD"とテニスプレーヤー・スタンスミスの肖像を左右それぞれにゴールドで刻印。さらに、"30周年"を模った特別な靴紐タグがリュクスな個性を際立たせている。カラーはブラックと、ホワイトの2色が揃う。

詳細

アディダス オリジナルス×ア ベイシング エイプ「スタンスミス ベイプ」27,500円

発売日:2023年11月18日(土)

※11月14日(火)17:00から11月18日(土)15:30までCONFIRMED アプリにて抽選を受付。当選発表は2023年11月18日(土)16:00~順次。

販売店舗:アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿、アディダス ブランドセンター 新宿、ア ベイシング エイプ正規取り扱い店、キス 東京※、アトモス※、ベイト※、ア ベイシング エイプ公式オンライン、CONFIRMED アプリ

※ホワイトのみ取り扱い

カラー:ホワイト、ブラック

【問い合わせ先】

アディダスお客様窓口

TEL:0570-033-033(土日祝除く、9:30~18:00)

©2023 adidas Japan K.K. adidas, the Trefoil logo and the 3 Stripes mark are registered trademarks of adidas.