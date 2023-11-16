*15:38JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ

石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほかサービス業、鉄鋼、精密機器、輸送用機器なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほか医薬品、食料品、証券業、水産・農林業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 1,462.93 ／ 1.67

2. サービス業 ／ 2,657.66 ／ 1.62

3. 鉄鋼 ／ 754.19 ／ 1.10

4. 精密機器 ／ 10,557.84 ／ 0.50

5. 輸送用機器 ／ 4,537.25 ／ 0.48

6. 銀行業 ／ 259.14 ／ 0.44

7. 海運業 ／ 1,360.06 ／ 0.26

8. その他製品 ／ 4,378.4 ／ 0.19

9. 電気機器 ／ 4,103.78 ／ 0.03

10. 不動産業 ／ 1,716.65 ／ 0.00

11. 化学工業 ／ 2,356.28 ／ -0.02

12. 非鉄金属 ／ 1,152.31 ／ -0.10

13. ゴム製品 ／ 4,398.25 ／ -0.27

14. 金属製品 ／ 1,294.17 ／ -0.30

15. 電力・ガス業 ／ 468.37 ／ -0.33

」16. 機械 ／ 2,648.46 ／ -0.34

17. ガラス・土石製品 ／ 1,256.5 ／ -0.45

18. 繊維業 ／ 670.99 ／ -0.46

19. 情報・通信業 ／ 5,246.82 ／ -0.47

20. 建設業 ／ 1,497.69 ／ -0.57

21. 保険業 ／ 1,677.35 ／ -0.57

22. 陸運業 ／ 2,049.33 ／ -0.62

23. 鉱業 ／ 597.23 ／ -0.64

24. その他金融業 ／ 883.62 ／ -0.66

25. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,531.89 ／ -0.79

26. 卸売業 ／ 3,274.54 ／ -0.86

27. 空運業 ／ 237.95 ／ -0.87

28. パルプ・紙 ／ 512.11 ／ -1.07

29. 水産・農林業 ／ 523.5 ／ -1.11

30. 証券業 ／ 467.65 ／ -1.22

31. 食料品 ／ 2,192.89 ／ -1.28

32. 医薬品 ／ 3,390.92 ／ -1.43

33. 小売業 ／ 1,621.89 ／ -1.61《CS》