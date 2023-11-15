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11/15の強弱材料
*08:43JST 11/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32695.93、+110.82）
・NYダウは上昇（34827.70、+489.83）
・ナスダック総合指数は上昇（14094.38、+326.64）
・シカゴ日経先物は上昇（33210、大阪比+500）
・SOX指数は上昇（3685.57、+128.83）
・VIX指数は低下（14.16、-0.60）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝150.30-40円
・米原油先物は横ばい（78.26、0.00）
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・GDP速報値（7-9月）
・国債買いオペ
・鉱工業生産確報値（9月）
・石油製品価格（13日現在）
・日本証券業協会の森田会長が記者会見
・訪日外国人数（10月）
・中国中期貸出ファシリティ金利（1年物）
・中国鉱工業生産指数（10月）
・中国小売売上高（10月）
・中国固定資産投資（都市部）（10月）
・中国不動産投資（10月）
・中国住宅販売（10月）
・中国調査失業率（10月）
・ロシアGDP（7-9月）
・独30年物国債入札
・ユーロ圏鉱工業生産（9月）
・ユーロ圏貿易収支（9月）
・英消費者物価指数（10月）
・英生産者物価指数（10月）
・米小売売上高（10月）
・米生産者物価指数（10月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）
・米企業在庫（9月）
・APEC首脳会議（17日まで）
・米中首脳会談
・欧州委員会（EC）が経済予測を発表
・シンガポールフィンテックフェスティバル（17日まで）
・ブラジルは休場《ST》
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