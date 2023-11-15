11/15の強弱材料

*08:43JST 11/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32695.93、+110.82）

・NYダウは上昇（34827.70、+489.83）

・ナスダック総合指数は上昇（14094.38、+326.64）

・シカゴ日経先物は上昇（33210、大阪比+500）

・SOX指数は上昇（3685.57、+128.83）

・VIX指数は低下（14.16、-0.60）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝150.30-40円

・米原油先物は横ばい（78.26、0.00）

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・GDP速報値（7-9月）

・国債買いオペ

・鉱工業生産確報値（9月）

・石油製品価格（13日現在）

・日本証券業協会の森田会長が記者会見

・訪日外国人数（10月）

・中国中期貸出ファシリティ金利（1年物）

・中国鉱工業生産指数（10月）

・中国小売売上高（10月）

・中国固定資産投資（都市部）（10月）

・中国不動産投資（10月）

・中国住宅販売（10月）

・中国調査失業率（10月）

・ロシアGDP（7-9月）

・独30年物国債入札

・ユーロ圏鉱工業生産（9月）

・ユーロ圏貿易収支（9月）

・英消費者物価指数（10月）

・英生産者物価指数（10月）

・米小売売上高（10月）

・米生産者物価指数（10月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）

・米企業在庫（9月）

・APEC首脳会議（17日まで）

・米中首脳会談

・欧州委員会（EC）が経済予測を発表

・シンガポールフィンテックフェスティバル（17日まで）

・ブラジルは休場《ST》