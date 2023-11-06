ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

免疫生物研究所　ストップ高、24年3月期上期は営業黒字に転換、抗体関連事業で自社製品の売上高増加／新興市場スナップショット

2023年11月6日 13:00

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:00JST <4570> 免疫生物研究所 576 +80
ストップ高。24年3月期第2四半期累計（23年4-9月）の営業損益を0.14億円の黒字（前年同期実績は0.54億円の赤字）と発表している。抗体関連事業で利益率の高い自社製品の売上高が増加したほか、資本金の減少で税金コストが低下した。化粧品関連事業で販売費を抑制し、損失が縮小したことも黒字転換に貢献した。通期予想は前期比54.2％増の0.90億円の黒字で据え置いた。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る