免疫生物研究所　ストップ高、24年3月期上期は営業黒字に転換、抗体関連事業で自社製品の売上高増加／新興市場スナップショット

*13:00JST <4570> 免疫生物研究所 576 +80

ストップ高。24年3月期第2四半期累計（23年4-9月）の営業損益を0.14億円の黒字（前年同期実績は0.54億円の赤字）と発表している。抗体関連事業で利益率の高い自社製品の売上高が増加したほか、資本金の減少で税金コストが低下した。化粧品関連事業で販売費を抑制し、損失が縮小したことも黒字転換に貢献した。通期予想は前期比54.2％増の0.90億円の黒字で据え置いた。《ST》