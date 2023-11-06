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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独製造業受注、欧ユーロ圏サービス業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独製造業受注、欧ユーロ圏サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(9月21・22日分)
09:30 サービス業PMI(10月) 51.1
09:30 総合PMI(10月) 49.9
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
16:00 独・製造業受注(9月) 3.9％
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月) 47.8
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(10月) 46.5
20:25 ブ・週次景気動向調査
20:30 ブ・経常収支(9月) -14億ドル -7.78億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(9月) 46億ドル 42.7億ドル
22:00 ブ・サービス業PMI(10月) 48.7
22:00 ブ・総合PMI(10月) 49.0
香港・グローバル・ファイナンシャル・リーダーズ・インベストメント・サミット(8日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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