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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独製造業受注、欧ユーロ圏サービス業PMIなど

2023年11月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独製造業受注、欧ユーロ圏サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(9月21・22日分)
09:30　サービス業PMI(10月)　　51.1
09:30　総合PMI(10月)　　49.9
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)


＜海外＞
16:00　独・製造業受注(9月)　　3.9％
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月)　　47.8
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(10月)　　46.5
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　ブ・経常収支(9月)　-14億ドル　-7.78億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(9月)　46億ドル　42.7億ドル
22:00　ブ・サービス業PMI(10月)　　48.7
22:00　ブ・総合PMI(10月)　　49.0


香港・グローバル・ファイナンシャル・リーダーズ・インベストメント・サミット(8日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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