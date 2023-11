さいたま新都心「コクーンシティ」でシャンパンゴールドに輝くイルミネーション、クリスマスマーケットも

さいたま新都心・コクーンシティのイルミネーション「コクーンシティイルミネーション2023」が、2023年11月11日(土)から2024年2月14日(水)までの期間で点灯する。

さいたま新都心「コクーンシティ」のイルミネーション2023

毎冬恒例の人気企画となっている、コクーンシティのイルミネーションイベント。2023年は「Brilliant Promise ~光り輝く明日への約束~」をテーマにした約45万球ものシャンパンゴールドのLEDが点灯し、未来への希望を表現した華やかな光が周囲を照らす。

高さ10m超のクリスマスツリー

また、メイン会場となる「コクーンひろば」には、高さ10m超のクリスマスツリーを設置。イベント当日にはクリスマス特別衣装を着用したハローキティ&マイメロディが登場し、イルミネーションの点灯カウントダウンとクリスマスだけのスペシャルステージを行う。

イルミネーションが輝く並木道やフォトスポット

このほか、シャンパンゴールドの光に彩られた美しい並木道が広がる「けやきウォーク」、幻想的な光に包まれる高さ約15mの「光のツリー」、モニュメントやネオンオーナメントで飾った新フォトスポット「さくらウォーク」など、施設内の各所で様々なイルミネーションが楽しめる。

クリスマスマーケットも開催

また、12月21日(木)から25日(月)までの期間で「クリスマスマーケット2023」も開催。きらびやかなイルミネーションをバックに、クリスマスマーケット定番のグルメやホットドリンク、クリスマスグッズ、ハンドメイド雑貨などが販売される。

開催概要



■「コクーンシティイルミネーション2023」

点灯期間:2023年11月11日(土)~2024年2月14日(水)

※クリスマスツリーなど一部は12月25日(月)で終了。

点灯時間:17:00~23:00

※初日11月11日(土)と11月14日(火)は点灯イベント開催。

場所:コクーンシティ各所・さいたま新都心東口歩行者デッキ他

<点灯式>

開催日:11月11日(土)

※観覧無料、荒天中止。

時間:

①14:00~:ハローキティ&マイメロディ クリスマススペシャルステージ

※イルミネーションの点灯は行わない。

②17:00~:ハローキティ&マイメロディ 点灯カウントダウン/クリスマススペシャルステージ

場所:コクーン2 コクーンひろば

© 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP640439

■「クリスマスマーケット2023」

開催期間:12月21日(木)~25日(月) ※荒天中止

時間:各日12:00~20:00

場所:コクーン2 コクーンひろば・おもてなしプラザ入口周辺