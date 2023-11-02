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NY金：弱含みで1987.50ドル、株高を嫌気
記事提供元：フィスコ
*07:37JST NY金：弱含みで1987.50ドル、株高を嫌気
NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：1987.50 ↓6.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－6.80ドルの1987.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1978.20－2005.90ドル。米国市場の前半にかけて2005.90ドルまで買われたが、株高を意識した売りが入ったことで伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引で1978.20ドルまで下げている。《CS》
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