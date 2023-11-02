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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(10月) 5.6％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
15:30 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が7-9月期運用実績公表
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(9月) 10.0.38億豪ドル 96.40億豪ドル
16:30 スイス・消費者物価指数(10月) 1.7％ 1.7％
17:55 独・失業率(失業保険申請率)(10月) 5.7％
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(10月) 43.0
21:00 英・中央銀行が政策金利発表 5.25％ 5.25％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21万件
23:00 米・耐久財受注(9月) 4.7％
23:00 米・製造業受注(9月) 1.0％ 1.2％
スイス・ジョルダン中央銀行総裁と国際決済銀行(BIS)総支配人が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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