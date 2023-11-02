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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注など

2023年11月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(10月)　　5.6％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
15:30　年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が7-9月期運用実績公表


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(9月)　10.0.38億豪ドル　96.40億豪ドル
16:30　スイス・消費者物価指数(10月)　1.7％　1.7％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(10月)　　5.7％
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(10月)　　43.0
21:00　英・中央銀行が政策金利発表　5.25％　5.25％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21万件
23:00　米・耐久財受注(9月)　　4.7％
23:00　米・製造業受注(9月)　1.0％　1.2％


スイス・ジョルダン中央銀行総裁と国際決済銀行(BIS)総支配人が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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