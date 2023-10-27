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東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
*15:50JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか鉱業、非鉄金属、金属製品、証券業、銀行業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか電力・ガス業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 1,444.95 ／ 3.21
2. 鉱業 ／ 625.1 ／ 2.91
3. 非鉄金属 ／ 1,064.49 ／ 2.76
4. 金属製品 ／ 1,225.19 ／ 2.51
5. 証券業 ／ 442.83 ／ 2.48
6. 銀行業 ／ 262.46 ／ 2.41
7. 鉄鋼 ／ 730.11 ／ 2.30
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,462.65 ／ 2.29
9. ガラス・土石製品 ／ 1,202.66 ／ 2.21
10. 石油・石炭製品 ／ 1,323.81 ／ 2.12
11. 卸売業 ／ 3,144.93 ／ 2.04
12. 建設業 ／ 1,496.99 ／ 1.90
13. その他金融業 ／ 880.79 ／ 1.84
14. サービス業 ／ 2,477.02 ／ 1.84
15. 繊維業 ／ 641.16 ／ 1.77
16. 陸運業 ／ 2,023.62 ／ 1.71
17. パルプ・紙 ／ 545.95 ／ 1.71
18. その他製品 ／ 4,098.08 ／ 1.69
19. 化学工業 ／ 2,233.85 ／ 1.64
20. 空運業 ／ 231.18 ／ 1.56
21. 精密機器 ／ 9,521.07 ／ 1.46
22. 輸送用機器 ／ 4,246.62 ／ 1.43
23. 機械 ／ 2,491.58 ／ 1.38
24. 保険業 ／ 1,671.11 ／ 1.18
25. 小売業 ／ 1,560.15 ／ 1.11
26. 不動産業 ／ 1,631.56 ／ 1.11
27. 食料品 ／ 2,102.76 ／ 1.11
28. 水産・農林業 ／ 520.33 ／ 1.05
29. 情報・通信業 ／ 5,093.04 ／ 1.04
30. 電気機器 ／ 3,677.87 ／ 1.01
31. ゴム製品 ／ 4,131.92 ／ 0.91
32. 電力・ガス業 ／ 459.19 ／ -0.67
33. 医薬品 ／ 3,394.5 ／ -1.03《CS》
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