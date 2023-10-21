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NY原油：伸び悩み、株安を意識した売りが入る
記事提供元：フィスコ
*06:38JST NY原油：伸び悩み、株安を意識した売りが入る
NYMEX原油12月限終値：88.08 ↓0.29
20日のNY原油先物12月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.29ドル（-0.33％）の88.08ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは87.53ドル-89.85ドル。ロンドン市場で89.85ドルまで買われたが、その後は伸び悩み、株安を意識して米国市場の後半にかけて87.53ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に88ドル台で推移。《MK》
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