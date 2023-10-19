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ミガロホールディングス　プロパティエージェント、Rimple‘s Selection#68に2.90億円の応募

2023年10月19日 16:25

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記事提供元：フィスコ

*16:25JST ミガロホールディングス---プロパティエージェント、Rimple‘s Selection#68に2.90億円の応募
ミガロホールディングス＜5535＞は17日、子会社プロパティエージェントが、運営する不動産特定共同事業法に基づく不動産投資型クラウドファンディングサービス「Rimple(リンプル)」において、Rimple’s Selection#68に2億9,058万円の応募があったことを発表。これは募集金額6,867万円(出資総額9,810万円うち優先出資70％分)に対し423.2％となる。《AS》

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