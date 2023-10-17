アクアライン　大幅に続伸、24年2月期上期の営業赤字縮小、ミネラルウォーターの販売回復／新興市場スナップショット

*09:54JST <6173> アクアライン 604 +30

大幅に続伸。24年2月期第2四半期累計（23年3-8月）の営業損益を0.60億円の赤字（前年同期実績2.09億円の赤字）と発表している。水まわりサービス支援事業のセグメント損失が減少した。また、ミネラルウォーター事業でホテルを納品先としたプライベートブランド商品の販売が回復したほか、保存水やアルミ缶ミネラルウォーターが好調だったことも赤字縮小に寄与した。通期予想は1.28億円の黒字で据え置いた。《ST》