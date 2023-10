カーハート WIP×ニューバランス「990v6」スニーカー“ハミルトンブラウン”の異素材アッパーで

カーハート WIP(CARHARTT WIP)とニューバランス(New Balance)のコラボレーションによるスニーカー「カーハート ワーク イン プログレス × ニューバランス メイド イン USA 990v6(Carhartt WIP x New Balance MADE in USA 990v6)」が登場。2023年11月28日(土)より、カーハート WIP ストア 東京、ティーハウス ニューバランス、ニューバランス六本木ほかにて発売される。

カーハート WIP×ニューバランスの「990v6」

コラボレーションシューズのベースとなるのは、2022年11月に登場した「990v6」。ピッグスエードとシンセティックレザーのオーバーレイをメッシュアッパーの上に重ね、つま先からかかとまで流れるようにあしらったデザインが特徴の1足だ。

またニューバランスの中で最も高い反発弾性を備えたミッドソール素材“フューエルセル”をミッドソールに搭載しており、高いクッション性と軽量性による快適な履き心地を叶えている。

コラボレーションでは、カーハート WIPを象徴する“ハミルトンブラウン”を用いてデザインをアレンジ。アッパーに濃淡の異なるブラウンカラーのピッグスキンスエードとシンセティックレザーを使用し、グレーのメッシュ素材を組み合わせた。

またサイドの“Nロゴ”やライニングなど、随所に深みのあるグリーンをあしらうことで、ワークとミリタリーの要素を表現。コラボレーションならではのデザインに仕上げている。

詳細

「カーハート ワーク イン プログレス × ニューバランス メイド イン USA 990v6」39,600円

発売日:2023年11月28日(土)

販売店舗:カーハート WIP Store 東京、ティーハウス ニューバラス、ニューバランス六本木 19:06、その他一部のニューバランス取扱店舗、カーハート公式オンライン、ニューバランス公式オンライン

サイズ : 25.0~29.0、30.0cm

【問い合わせ先】

ニューバランスジャパン お客様相談室

TEL:0120-85-7120