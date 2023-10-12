10/12の強弱材料

*08:33JST 10/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（31936.51、189.98）

・NYダウは上昇（33804.87、+65.57）

・ナスダック総合指数は上昇（13659.68、+96.83）

・1ドル＝149.00-10円

・シカゴ日経先物は上昇（31990、大阪比+90）

・SOX指数は上昇（3537.83、+25.75）

・VIX指数は低下（16.09、-0.94）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・米原油先物は下落（83.49、-2.48）

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・10月限オプション最終売買日

・国内企業物価指数（9月）

・機械受注（8月）

・預金貸出動向（9月）

・日銀営業毎旬報告（10月10日現在）

・野口日銀審議委員が講演、同記者会見

・東京オフィス空室率（9月）

・中古車販売台数（4-9月）

・ファーストリテ＜9983＞、7＆iHD＜3382＞など決算発表

・インド鉱工業生産（8月）

・インド消費者物価指数（9月）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（9月14日開催分）

・イタリア3年物と7年物国債の入札

・英鉱工業生産指数（8月）

・英商品貿易収支（8月）

・米消費者物価指数（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米財政収支（2023会計年度）

・米30年物国債入札

・主要7カ国（G7）財務相中央銀行総裁会議

・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議

・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》