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10/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 10/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（31936.51、189.98）
・NYダウは上昇（33804.87、+65.57）
・ナスダック総合指数は上昇（13659.68、+96.83）
・1ドル＝149.00-10円
・シカゴ日経先物は上昇（31990、大阪比+90）
・SOX指数は上昇（3537.83、+25.75）
・VIX指数は低下（16.09、-0.94）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・米原油先物は下落（83.49、-2.48）
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・10月限オプション最終売買日
・国内企業物価指数（9月）
・機械受注（8月）
・預金貸出動向（9月）
・日銀営業毎旬報告（10月10日現在）
・野口日銀審議委員が講演、同記者会見
・東京オフィス空室率（9月）
・中古車販売台数（4-9月）
・ファーストリテ＜9983＞、7＆iHD＜3382＞など決算発表
・インド鉱工業生産（8月）
・インド消費者物価指数（9月）
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（9月14日開催分）
・イタリア3年物と7年物国債の入札
・英鉱工業生産指数（8月）
・英商品貿易収支（8月）
・米消費者物価指数（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米財政収支（2023会計年度）
・米30年物国債入札
・主要7カ国（G7）財務相中央銀行総裁会議
・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議
・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》
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