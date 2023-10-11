*16:33JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は145円24銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付145円14銭 高値145円28銭 安値145円08銭 引け145円24銭

売買高総計18730枚

2年 453回 0.055％

5年 161回 0.302％

10年 372回 0.771％

20年 185回 1.556％

債券先物12月限は、145円14銭で取引を開始。米FRBの利上げ終了観測の高まりや、財務省の5年債入札の結果は無難との見方から買いが優勢になり、145円08銭から145円28銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.98％、10年債は4.62％、30年債は4.79％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.76％、英国債は4.39％、オーストラリア10年債は4.43％、NZ10年債は5.39％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:15 ボウマン米FRB理事講演（モロッコ）

・21:30 米・9月生産者物価指数（前月比予想：+0.3％、8月：+0.7％）

・23:15 ウォラー米FRB理事炉辺談話主催

・01:15 ボスティック米アトランタ連銀総裁講演（経済関連）

・02:00 米財務省・10年債入札

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（9月19-20日開催分）

・05:30 コリンズ米ボストン連銀総裁講演（米ウェルズリー大学）

・G20財務相・中銀総裁会議・関連会合（モロッコ、13日まで）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》