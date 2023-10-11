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11日の日本国債市場概況：債券先物は145円24銭で終了

2023年10月11日 16:33

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記事提供元：フィスコ

*16:33JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は145円24銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年12月限
寄付145円14銭 高値145円28銭 安値145円08銭 引け145円24銭
売買高総計18730枚

2年 453回 0.055％
5年 161回 0.302％
10年 372回 0.771％
20年 185回 1.556％

債券先物12月限は、145円14銭で取引を開始。米FRBの利上げ終了観測の高まりや、財務省の5年債入札の結果は無難との見方から買いが優勢になり、145円08銭から145円28銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は4.98％、10年債は4.62％、30年債は4.79％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.76％、英国債は4.39％、オーストラリア10年債は4.43％、NZ10年債は5.39％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞
・17:15　ボウマン米FRB理事講演（モロッコ）
・21:30　米・9月生産者物価指数（前月比予想：+0.3％、8月：+0.7％）
・23:15　ウォラー米FRB理事炉辺談話主催
・01:15　ボスティック米アトランタ連銀総裁講演（経済関連）
・02:00　米財務省・10年債入札
・03:00　米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（9月19-20日開催分）
・05:30　コリンズ米ボストン連銀総裁講演（米ウェルズリー大学）
・G20財務相・中銀総裁会議・関連会合（モロッコ、13日まで）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》

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