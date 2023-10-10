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ｉｓｐａｃｅ　ストップ安売り気配、主要株主の投資事業組合が現物分配、ロックアップ終了で警戒／新興市場スナップショット

2023年10月10日 13:37

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記事提供元：フィスコ

*13:37JST <9348> ｉｓｐａｃｅ 998 ウ -
ストップ安売り気配。第2位株主だったIFSPV2号投資事業組合が組合員に対し、ispace株を現物分配したことから、同投資事業組合の所有株式数が0株（異動前の所有株は984万2500株、議決権所有割合12.24％）になったと発表している。また、新規公開時の有価証券届出書によると、主要株主などが市場で保有株を売却しないロックアップ期間（10月8日まで）が終了しており、大株主の売却に対する警戒感も重しになっているようだ。《ST》

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