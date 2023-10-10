関連記事
ｉｓｐａｃｅ ストップ安売り気配、主要株主の投資事業組合が現物分配、ロックアップ終了で警戒／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:37JST <9348> ｉｓｐａｃｅ 998 ウ -
ストップ安売り気配。第2位株主だったIFSPV2号投資事業組合が組合員に対し、ispace株を現物分配したことから、同投資事業組合の所有株式数が0株（異動前の所有株は984万2500株、議決権所有割合12.24％）になったと発表している。また、新規公開時の有価証券届出書によると、主要株主などが市場で保有株を売却しないロックアップ期間（10月8日まで）が終了しており、大株主の売却に対する警戒感も重しになっているようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- モルフォ 大幅に4日続伸、i-PROと事業提携、介護福祉業界向けに業務効率化システム提供／新興市場スナップショット 10/10 12:54
- 識学 大幅に3日続伸、レカムと業務提携、販売機会創出や海外営業強化で／新興市場スナップショット 10/10 12:43
- ＦＰパートナー 大幅に3日続伸、FP相談サービスのコンセプトショップを福岡市の商業施設にオープン／新興市場スナップショット 10/10 09:44
- ピアズ 大幅に反発、テキストデータで感情推定、アバターの表情に反映するAIエンジン開発／新興市場スナップショット 10/10 09:31
- ポート 大幅に11日ぶり反発、大阪ガスと業務提携、新電気料金プランを全国リリース／新興市場スナップショット 10/10 09:21