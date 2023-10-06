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NY外為：ポンド買戻し、英中銀ブロードベント副総裁の景気に悲観的見方や指標受け一時売り強まる
記事提供元：フィスコ
*00:27JST NY外為：ポンド買戻し、英中銀ブロードベント副総裁の景気に悲観的見方や指標受け一時売り強まる
NY外為市場ではポンドの買戻しが強まった。朝方は、英中銀のブロードベント副総裁の景気に悲観的な見方や英国の9月建設業PMIの予想以上の悪化を受け一時ポンド売りが加速。その後、欧州市場引けにかけた買戻しが強まった。
英中銀のブロードベント副総裁は欧州中央銀行（ECB）が開催した会議に出席し、金利上昇で、「英国経済が弱まっている明らかな兆候が見られる」との考えを述べた。
ポンド・ドルは1.2108ドルへ下落後、1.2163ドルまで上昇。ポンド・円は180円96銭から180円47銭まで下落後、再び180円71銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8674ポンドまで上昇後、0.8656ポンドへ反落。《KY》
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