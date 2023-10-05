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10/5の強弱材料

2023年10月5日 08:26

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記事提供元：フィスコ

*08:26JST 10/5
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（33129.55、+127.17）
・ナスダック総合指数は上昇（13236.01、+176.54）
・シカゴ日経先物は上昇（30710、大阪比+310）
・SOX指数は上昇（3424.92、+48.34）
・VIX指数は低下（18.58、-1.20）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続

弱気材料
・日経平均は下落（30526.88、-711.06）
・1ドル＝149.00-10円
・米原油先物は下落（84.22、-5.01）
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・参院徳島・高知補選告示
・連合定期大会（6日まで）
・豪貿易収支（8月）
・インドサービス業PMI（9月）
・インド総合PMI（9月）
・独貿易収支（8月）
・カナダ貿易収支（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（8月）
・米クリーブラジルランド連銀総裁がシンポジウムに参加
・米サンフランシスコ連銀総裁が講演
・欧州政治共同体（EPC）会合《ST》

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