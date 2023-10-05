*08:26JST 10/5

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33129.55、+127.17）

・ナスダック総合指数は上昇（13236.01、+176.54）

・シカゴ日経先物は上昇（30710、大阪比+310）

・SOX指数は上昇（3424.92、+48.34）

・VIX指数は低下（18.58、-1.20）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（30526.88、-711.06）

・1ドル＝149.00-10円

・米原油先物は下落（84.22、-5.01）

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・参院徳島・高知補選告示

・連合定期大会（6日まで）

・豪貿易収支（8月）

・インドサービス業PMI（9月）

・インド総合PMI（9月）

・独貿易収支（8月）

・カナダ貿易収支（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米貿易収支（8月）

・米クリーブラジルランド連銀総裁がシンポジウムに参加

・米サンフランシスコ連銀総裁が講演

・欧州政治共同体（EPC）会合《ST》