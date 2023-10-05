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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独貿易収支、米貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独貿易収支、米貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
参院徳島・高知補選告示
連合定期大会(6日まで)
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(8月) 90.00億豪ドル 80.39億豪ドル
14:00 印・サービス業PMI(9月) 60.1
14:00 印・総合PMI(9月) 60.9
15:00 独・貿易収支(8月) 159億ユーロ
21:30 加・貿易収支(8月) -9.9億加ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.4万件
21:30 米・貿易収支(8月) -652億ドル -650億ドル
米・クリーブランド連銀総裁がシンポジウムに参加
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
スペイン・欧州政治共同体(EPC)会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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