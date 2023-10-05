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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独貿易収支、米貿易収支など

2023年10月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独貿易収支、米貿易収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


参院徳島・高知補選告示

連合定期大会(6日まで)


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(8月)　90.00億豪ドル　80.39億豪ドル
14:00　印・サービス業PMI(9月)　　60.1
14:00　印・総合PMI(9月)　　60.9
15:00　独・貿易収支(8月)　　159億ユーロ
21:30　加・貿易収支(8月)　　-9.9億加ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.4万件
21:30　米・貿易収支(8月)　-652億ドル　-650億ドル


米・クリーブランド連銀総裁がシンポジウムに参加

米・サンフランシスコ連銀総裁が講演

スペイン・欧州政治共同体(EPC)会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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