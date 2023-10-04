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10/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 10/4
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（89.23、+0.41）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（31237.94、-521.94）
・NYダウは下落（33002.38、-430.97）
・ナスダック総合指数は下落（13059.47、-248.30）
・1ドル＝149.00-10円
・シカゴ日経先物は下落（30750、大阪比-450）
・SOX指数は下落（3376.58、-72.27）
・VIX指数は上昇（19.78、+2.17）
・米長期金利は上昇
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・サービス業PMI（9月）
・総合PMI（9月）
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・くすりの窓口が新規上場
・キャスターが新規上場
・NZニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ユーロ圏サービス業PMI（9月）
・ユーロ圏総合PMI（9月）
・ユーロ圏生産者物価指数（8月）
・ユーロ圏小売売上高（8月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・独7年物国債入札
・英2年物国債入札
・ブラジルサービス業PMI（9月）
・ブラジル総合PMI（9月）
・米ADP全米雇用報告（9月）
・米サービス業PMI（9月）
・米総合PMI（9月）
・米ISM非製造業景況指数（9月）
・米製造業受注（8月）
・露GDP（4-6月）
・米ボウマンFRB理事が銀行関連会議で冒頭演説
・米シカゴ連銀総裁がシンポジウムで歓迎のあいさつ《ST》
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