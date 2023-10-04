*08:24JST 10/4

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（89.23、+0.41）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（31237.94、-521.94）

・NYダウは下落（33002.38、-430.97）

・ナスダック総合指数は下落（13059.47、-248.30）

・1ドル＝149.00-10円

・シカゴ日経先物は下落（30750、大阪比-450）

・SOX指数は下落（3376.58、-72.27）

・VIX指数は上昇（19.78、+2.17）

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・サービス業PMI（9月）

・総合PMI（9月）

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・くすりの窓口が新規上場

・キャスターが新規上場

・NZニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ユーロ圏サービス業PMI（9月）

・ユーロ圏総合PMI（9月）

・ユーロ圏生産者物価指数（8月）

・ユーロ圏小売売上高（8月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・独7年物国債入札

・英2年物国債入札

・ブラジルサービス業PMI（9月）

・ブラジル総合PMI（9月）

・米ADP全米雇用報告（9月）

・米サービス業PMI（9月）

・米総合PMI（9月）

・米ISM非製造業景況指数（9月）

・米製造業受注（8月）

・露GDP（4-6月）

・米ボウマンFRB理事が銀行関連会議で冒頭演説

・米シカゴ連銀総裁がシンポジウムで歓迎のあいさつ《ST》