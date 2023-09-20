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出来高変化率ランキング（13時台）～ギックス、 エンプラスなどがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ギックス、 エンプラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月20日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2987＞ タスキ 1676700 122440 1269.41% 13.04%
＜3196＞ ホットランド 634400 48320 1212.91% 6.88%
＜4882＞ ペルセウス 13071300 1663100 685.96% 8.45%
＜9219＞ ギックス 371700 52660 605.85% 1.62%
＜5476＞ 高周波 2203700 314120 601.55% -2.57%
＜7047＞ ポート 676900 136700 395.17% -13.8%
＜5580＞ プロディライト 2338200 574420 307.05% -11.76%
＜6029＞* アトラG 1399100 343720 307.05% -6.15%
＜6997＞ 日ケミコン 1849600 459260 302.73% 11.76%
＜4538＞ 扶桑薬 349200 94980 267.66% -0.24%
＜3636＞ 三菱総研 90500 24700 266.40% -2.56%
＜4414＞ フレクト 70400 19660 258.09% 6.99%
＜6810＞ マクセル 642900 212120 203.08% 4.38%
＜3034＞ クオールHD 268200 96220 178.74% -5.08%
＜5932＞ 三協立山 310200 113760 172.68% 2.96%
＜2687＞ CVSベイ 295200 110400 167.39% 7.06%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル 262800 104860 150.62% 6.47%
＜6961＞* エンプラス 654800 264200 147.84% -10.06%
＜8920＞ 東祥 262600 109500 139.82% -3.73%
＜9052＞ 山陽電鉄 79200 34040 132.67% -0.76%
<3798> ULSグループ 27300 12120 125.25% 3.59%
<6640>* I・PEX 177200 79380 123.23% -5.61%
<6490> 日ピラ工 117000 53200 119.92% -4.26%
<4771> エフアンドエム 106000 48300 119.46% -3.01%
<7065> ユーピーアール 52500 24040 118.39% 7.87%
<4481> ベース 52700 24800 112.50% 2.44%
<7944> ローランド 83900 39740 111.12% 1.61%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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