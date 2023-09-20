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出来高変化率ランキング（13時台）～ギックス、 エンプラスなどがランクイン

2023年9月20日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ギックス、 エンプラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月20日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2987＞ タスキ　　　　　　 　1676700 　122440　 1269.41% 13.04%
＜3196＞ ホットランド　　　 　634400 　48320　 1212.91% 6.88%
＜4882＞ ペルセウス　　　　 　13071300 　1663100　 685.96% 8.45%
＜9219＞ ギックス　　　　　 　371700 　52660　 605.85% 1.62%
＜5476＞ 高周波　　　　　　 　2203700 　314120　 601.55% -2.57%
＜7047＞ ポート　　　　　　 　676900 　136700　 395.17% -13.8%
＜5580＞ プロディライト　　 　2338200 　574420　 307.05% -11.76%
＜6029＞* アトラG　　　　　 　1399100 　343720　 307.05% -6.15%
＜6997＞ 日ケミコン　　　　 　1849600 　459260　 302.73% 11.76%
＜4538＞ 扶桑薬　　　　　　 　349200 　94980　 267.66% -0.24%
＜3636＞ 三菱総研　　　　　 　90500 　24700　 266.40% -2.56%
＜4414＞ フレクト　　　　　 　70400 　19660　 258.09% 6.99%
＜6810＞ マクセル　　　　　 　642900 　212120　 203.08% 4.38%
＜3034＞ クオールHD　　　 　268200 　96220　 178.74% -5.08%
＜5932＞ 三協立山　　　　　 　310200 　113760　 172.68% 2.96%
＜2687＞ CVSベイ　　　　 　295200 　110400　 167.39% 7.06%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル　 　262800 　104860　 150.62% 6.47%
＜6961＞* エンプラス　　　　 　654800 　264200　 147.84% -10.06%
＜8920＞ 東祥　　　　　　　 　262600 　109500　 139.82% -3.73%
＜9052＞ 山陽電鉄　　　　　 　79200 　34040　 132.67% -0.76%
<3798> ULSグループ　　 　27300 　12120　 125.25% 3.59%
<6640>* I・PEX　　　　 　177200 　79380　 123.23% -5.61%
<6490> 日ピラ工　　　　　 　117000 　53200　 119.92% -4.26%
<4771> エフアンドエム　　 　106000 　48300　 119.46% -3.01%
<7065> ユーピーアール　　 　52500 　24040　 118.39% 7.87%
<4481> ベース　　　　　　 　52700 　24800　 112.50% 2.44%
<7944> ローランド　　　　 　83900 　39740　 111.12% 1.61%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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