*06:57JST NY原油：強含み、引き続き供給不足を警戒

NYMEX原油11月限終値：90.02 ↑0.41

15日のNY原油先物11月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.41ドルの90.02ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは88.65ドル-90.56ドル。アジア市場で90.56ドルまで買われた。米国市場の前半まで88.65ドルまで下げたが、主要産油国の減産期間延長による供給不足の影響は大きく、通常取引終了後の時間外取引で90.44ドルまで戻している。《MK》