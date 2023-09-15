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ビジョナル 大幅に続伸、24年7月期の営業利益予想21.0％増、プライムへの区分変更申請に向け準備／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:29JST <4194> ビジョナル 7820 +500
大幅に続伸。24年7月期の営業利益予想を前期比21.0％増の160.00億円と発表している。主力のビズリーチ事業で企業によるプロフェッショナル人材の採用需要が高まると見込む。同時に発表した23年7月期の営業利益は59.7％増の132.25億円で着地した。ビズリーチ事業のほか、人材管理クラウドなどを扱うHRMOS事業が伸長し、利益が拡大した。また、東証プライム市場への区分変更申請に向けて準備することを明らかにしている。《ST》
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