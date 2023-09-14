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出来高変化率ランキング（9時台）～ナレルグループ、ココナラなどがランクイン

2023年9月14日 09:54

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記事提供元：フィスコ

*09:54JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ナレルグループ、ココナラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月14日　9:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4176＞* ココナラ　　　　　 4440300 　376800　 1078.42% -3.77%
＜6121＞* TAKISAWA　　428100 　48440　 783.77% 1.01%
＜2632＞* MXナスヘ有　　　　26152 　3417　 665.35% 0.66%
＜9163＞* ナレルグループ　　　415800 　58800　 607.14% 12.72%
＜6419＞* マースGHD　　　　550300 　90720　 506.59% 3.5%
＜1382＞* ホーブ　　　　　　　349300 　60400　 478.31% -17.79%
＜2630＞* MX米SP有　　　　28023 　6839.6　 309.72% 0.37%
＜3193＞* 鳥貴族HD　　　　　602500 　167780　 259.1% 9.12%
＜7777＞* 3Dマトリクス　　　3455100 　1062860　 225.08% 34.56%
＜4431＞* スマレジ　　　　　　668900 　208020　 221.56% 5.93%
＜2375＞* ギグワークス　　　　3371300 　1055860　 219.29% -11.84%
＜3446＞* ジェイテック　　　　144400 　47380　 204.77% 5.46%
＜1398＞* SMAM　　　　　　68170 　23608　 188.76% 0.18%
＜2557＞* SMDAMトピ　　　104970 　38860　 170.12% 0.44%
＜2527＞* NZAMJリコア　　42360 　16776　 152.5% -0.61%
＜2569＞* 上場NSQA　　　　88730 　41288　 114.91% 0.71%
＜2841＞* GXリー日株　　　　22089 　10866.8　 103.27% 0.65%
＜1557＞* SPDR500　　　10779 　5449.2　 97.81% 0.08%
＜2563＞* iS500米H　　　966280 　529480　 82.5% 0.44%
＜1547＞* 上場米国　　　　　　50560 　28006　 80.53% 0.36%
<0> a　　　　　　　　　109360 　62966　 73.68% 0.08%
<3232>* 三重交通GHD　　　239500 　144940　 65.24% -0.66%
<9603>* H．I．S．　　　　2281400 　1451560　 57.17% -7.84%
<5136>* tripla　　　　265900 　169200　 57.15% -7.7%
<7412>* アトム　　　　　　　513000 　341240　 50.33% -1.06%
<5131>* リンカーズ　　　　　481000 　323980　 48.47% 5.81%
<4880>* セルソース　　　　　263700 　188380　 39.98% -18.95%
<3187>* サンワカンパ　　　　464300 　332780　 39.52% 10.68%
<6630>* ヤーマン　　　　　　525200 　385380　 36.28% -5.37%
<6249>* GCジョイコ　　　　231100 　170120　 35.85% 0.39%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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