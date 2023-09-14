*09:54JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ナレルグループ、ココナラなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [9月14日 9:34 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4176＞* ココナラ 4440300 376800 1078.42% -3.77%

＜6121＞* TAKISAWA 428100 48440 783.77% 1.01%

＜2632＞* MXナスヘ有 26152 3417 665.35% 0.66%

＜9163＞* ナレルグループ 415800 58800 607.14% 12.72%

＜6419＞* マースGHD 550300 90720 506.59% 3.5%

＜1382＞* ホーブ 349300 60400 478.31% -17.79%

＜2630＞* MX米SP有 28023 6839.6 309.72% 0.37%

＜3193＞* 鳥貴族HD 602500 167780 259.1% 9.12%

＜7777＞* 3Dマトリクス 3455100 1062860 225.08% 34.56%

＜4431＞* スマレジ 668900 208020 221.56% 5.93%

＜2375＞* ギグワークス 3371300 1055860 219.29% -11.84%

＜3446＞* ジェイテック 144400 47380 204.77% 5.46%

＜1398＞* SMAM 68170 23608 188.76% 0.18%

＜2557＞* SMDAMトピ 104970 38860 170.12% 0.44%

＜2527＞* NZAMJリコア 42360 16776 152.5% -0.61%

＜2569＞* 上場NSQA 88730 41288 114.91% 0.71%

＜2841＞* GXリー日株 22089 10866.8 103.27% 0.65%

＜1557＞* SPDR500 10779 5449.2 97.81% 0.08%

＜2563＞* iS500米H 966280 529480 82.5% 0.44%

＜1547＞* 上場米国 50560 28006 80.53% 0.36%

<0> a 109360 62966 73.68% 0.08%

<3232>* 三重交通GHD 239500 144940 65.24% -0.66%

<9603>* H．I．S． 2281400 1451560 57.17% -7.84%

<5136>* tripla 265900 169200 57.15% -7.7%

<7412>* アトム 513000 341240 50.33% -1.06%

<5131>* リンカーズ 481000 323980 48.47% 5.81%

<4880>* セルソース 263700 188380 39.98% -18.95%

<3187>* サンワカンパ 464300 332780 39.52% 10.68%

<6630>* ヤーマン 525200 385380 36.28% -5.37%

<6249>* GCジョイコ 231100 170120 35.85% 0.39%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》