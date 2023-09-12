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今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、OPEC月報など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、OPEC月報など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(9月10日現在、日本銀行)
ライズ・コンサルティング・グループが東証グロースに新規上場(公開価格:850円)
＜海外＞
15:00 英・失業率(8月) 4.0％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(7月) 4.5％ 4.2％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) -0.48％
18:00 独・ZEW期待指数(9月) -15.1 -12.3
21:00 印・鉱工業生産(7月) 5.3％ 3.7％
21:00 印・消費者物価指数(8月) 7.10％ 7.44％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(8月) 0.29％ 0.12％
米・10年物国債入札
米・アップルがイベント開催
石油輸出国機構(OPEC)月報
独・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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