ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、OPEC月報など

2023年9月12日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、OPEC月報など
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(9月10日現在、日本銀行)


ライズ・コンサルティング・グループが東証グロースに新規上場(公開価格:850円)


＜海外＞
15:00　英・失業率(8月)　　4.0％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(7月)　4.5％　4.2％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　-0.48％
18:00　独・ZEW期待指数(9月)　-15.1　-12.3
21:00　印・鉱工業生産(7月)　5.3％　3.7％
21:00　印・消費者物価指数(8月)　7.10％　7.44％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(8月)　0.29％　0.12％


米・10年物国債入札

米・アップルがイベント開催

石油輸出国機構(OPEC)月報

独・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る