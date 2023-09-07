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前日に動いた銘柄 part2 オーテック、ホープ、TORICOなど

2023年9月7日 07:32

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記事提供元：フィスコ

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 オーテック、ホープ、TORICOなど
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
IDOM＜7599＞ 778 -22
ネクステージの急落で警戒感波及か。

円谷フィHD＜2767＞ 2433 -100
高水準の信用買い残など重しにも。

サワイグループHD＜4887＞ 4381 -96
5日は大陰線付け利食い売り急がれる。

サンリオ＜8136＞ 7663 -259
特に材料なく需給要因中心。

オーテック＜1736＞ 3010 +500
何も材料なく仕掛け的な動き。

ヒーハイスト＜6433＞ 316 +76
5日には一部メディアで紹介されているもよう。

ホーブ＜1382＞ 2232 +400
値動き軽く値幅取り妙味強い状況で。

ランシステム＜3326＞ 520 +80
ブイワーカー事業の開始を引き続き材料視。

総合商研＜7850＞ 886 +57
業績予想の上方修正を発表。

フロイント産業＜6312＞ 784 +74
EV関連として浮上との見方。

ヤマト・インダ＜7886＞ 1352 -3
IAT　Automobile　Technologyとの業務協力あらためて材料視か。

焼津水産化学工業＜2812＞ 1258 +116
南青山不動産が大株主に浮上で思惑買い。

エリアクエスト＜8912＞ 119 +9
自己株式の取得実施を発表。

カワセコンピュータ＜7851＞ 308 -32
何も材料ないのに連日で急伸した反動。

スマレジ＜4431＞ 2443 +123
クラウドPOSレジの有料プラン登録店舗数の伸び拡大。

ITbookHD＜1447＞ 371 +28
総務省実証事業に採択。テレワークの普及促進を目指す。

TORICO＜7138＞ 1300 -240
5日大幅高の反動安。

BBDイニシアティブ＜5259＞ 815 +91
5日に75日線上回り先高期待高まる。

ロボペイ＜4374＞ 2491 +80
5日に続き年初来高値更新で先高期待高まる。

ヘッドウォータース＜4011＞ 9120 +10
マイクロソフトのリファレンスアーキテクチャ賛同パートナーに認定。

ポート<7047> 2850 +146
人材紹介サービスの地方展開を本格的に開始。

アーキテクツSJ<6085> 685 -58
4日高値で達成感台頭。5日に続き利益確定売り急ぐ動き。

アマナ<2402> 377 +5
5日まで7日続落で売り飽き気分強まる。

サイバー・バズ<7069> 1754 -80
5日大幅高の反動安。《CS》

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