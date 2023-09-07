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前日に動いた銘柄 part1　星光PMC、リョービ、ネクステージなど

2023年9月7日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　星光PMC、リョービ、ネクステージなど
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
セルシード＜7776＞ 327 +24
新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退。

Welby＜4438＞ 595 +79
75日線上回り先高期待高まる。

IGS＜4265＞ 498 +66
JTBと教育活動効果測定システム「J’s GROW」の提供開始。

ノイルイミューン＜4893＞ 466 -31
25日線下回り見切り売りも。

ロック・フィールド＜2910＞ 1598 +53
第1四半期2ケタ営業増益と好スタートに。

扶桑薬品工＜4538＞ 2210 +96
30万6800株の自社株を東証の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）で買付け。

星光PMC＜4963＞ 1067 +300
カーライル系企業実施のTOB価格サヤ寄せが続く。

沖電気工業＜6703＞ 1117 +57
信越化学との安価なパワー半導体製造技術開発を引き続き材料視。

リョービ＜5851＞ 3090 +250
ギガキャスト関連として再度関心が向かう展開か。

山口FG＜8418＞ 1265.5 +76.5
大和証券では投資判断を格上げ。

三櫻工業＜6584＞ 1021 +36
新規材料ないがEV関連として上値追い続く。

フジ・コーポレーション＜7605＞ 2071 +127
第3四半期決算好進捗で業績上振れ期待。

三井E＆S＜7003＞ 588 +48
日経平均除外発表後は出尽くし感で買い戻しが続く。

メドピア＜6095＞ 1126 +21
5日からの強い動きが継続。

池田泉州＜8714＞ 293 +12
6日は低位の地銀株で強いもの目立つ。

三菱重工業＜7011＞ 8912 +317
ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ観測。

マツダ＜7261＞ 1680 +75
大和証券では投資判断「3」から「2」格上げ。

さくらインターネット＜3778＞ 1392 +112
売り方の買い戻しなど需給要因主導か。

M＆A総研＜9552＞ 3505 +150
特に材料もなく機関投資家のショートカバーか。

アステリア＜3853＞ 820 +32
LayerXとの業務提携を発表。

川崎重工業<7012> 3971 +120
三菱重工の強い動きに連れ高も。

NOK<7240> 2144 +69
5日は投資判断格下げで下げ目立ったが。

ネクステージ<3186> 2770 -700
不正横行疑惑の疑いが一部で報じられる。

エムアップ<3661> 1455 -57
寄り付きから窓空けて下落も材料見当たらず。

ネットプロHD<7383> 400 -23
リバウンド一服感で戻り売り優勢。《CS》

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