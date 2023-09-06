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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、米ISM非製造業総合景況指数など

2023年9月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、米ISM非製造業総合景況指数など
＜国内＞
10:30　高田日銀審議委員が講演、同記者会見
13:30　トヨタが新車発表会


＜海外＞
10:30　豪・GDP(4-6月)　1.8％　2.3％
15:00　独・製造業受注(7月)　-0.5％　7.0％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(7月)　　-0.3％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(8月)　　-0.4％
21:30　加・貿易収支(7月)　　-37.3億加ドル
21:30　米・貿易収支(7月)　-675億ドル　-655億ドル
22:00　ブ・自動車販売台数(8月)　　22万5594台
22:45　米・サービス業PMI(8月)　　51.0
22:45　米・総合PMI(8月)　　50.4
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　5.00％　5.00％
23:00　米・ISM非製造業総合景況指数(8月)　52.3　52.7


米・ボストン連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁がイベント参加

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・トランプ前大統領がジョージア州での起訴で罪状認否手続き

インドネシア・日ASEAN首脳会議

インドネシア・ASEAN+3(日中韓)首脳会議

独・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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