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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、米ISM非製造業総合景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、米ISM非製造業総合景況指数など
＜国内＞
10:30 高田日銀審議委員が講演、同記者会見
13:30 トヨタが新車発表会
＜海外＞
10:30 豪・GDP(4-6月) 1.8％ 2.3％
15:00 独・製造業受注(7月) -0.5％ 7.0％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(7月) -0.3％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(8月) -0.4％
21:30 加・貿易収支(7月) -37.3億加ドル
21:30 米・貿易収支(7月) -675億ドル -655億ドル
22:00 ブ・自動車販売台数(8月) 22万5594台
22:45 米・サービス業PMI(8月) 51.0
22:45 米・総合PMI(8月) 50.4
23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 5.00％ 5.00％
23:00 米・ISM非製造業総合景況指数(8月) 52.3 52.7
米・ボストン連銀総裁が講演
米・ダラス連銀総裁がイベント参加
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
米・トランプ前大統領がジョージア州での起訴で罪状認否手続き
インドネシア・日ASEAN首脳会議
インドネシア・ASEAN+3(日中韓)首脳会議
独・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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