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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM製造業景況指数など

2023年9月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　法人企業統計(4-6月)
09:30　製造業PMI(8月)　　49.7


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(8月)　49.3　49.2
14:00　印・製造業PMI(8月)　　57.7
15:30　スイス・消費者物価指数(8月)　1.5％　1.6％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(8月)　　43.7
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　-0.18％
21:00　ブ・GDP(4-6月)　2.7％　4.0％
21:30　加・GDP(4-6月)　　3.1％
21:30　米・非農業部門雇用者数(8月)　16.3万人　18.7万人
21:30　米・失業率(8月)　3.6％　3.5％
21:30　米・平均時給(8月)　4.3％　4.4％
22:00　ブ・製造業PMI(8月)　　47.8
22:45　米・製造業PMI(8月)　　47.0
23:00　米・建設支出(7月)　0.5％　0.5％
23:00　米・ISM製造業景況指数(8月)　47.0　46.4
27:00　ブ・貿易収支(8月)　　90.35億ドル


米・自動車販売(8月、2日までに)　1550万台　1574万台

米・アトランタ連銀総裁が米金融政策に関するパネル討論会に参加

米・クリーブランド連銀総裁がインフレについて講演

米・ウィーワークが40対1の株式併合実施

シンガポール・大統領選挙


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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