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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 法人企業統計(4-6月)
09:30 製造業PMI(8月) 49.7
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(8月) 49.3 49.2
14:00 印・製造業PMI(8月) 57.7
15:30 スイス・消費者物価指数(8月) 1.5％ 1.6％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(8月) 43.7
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) -0.18％
21:00 ブ・GDP(4-6月) 2.7％ 4.0％
21:30 加・GDP(4-6月) 3.1％
21:30 米・非農業部門雇用者数(8月) 16.3万人 18.7万人
21:30 米・失業率(8月) 3.6％ 3.5％
21:30 米・平均時給(8月) 4.3％ 4.4％
22:00 ブ・製造業PMI(8月) 47.8
22:45 米・製造業PMI(8月) 47.0
23:00 米・建設支出(7月) 0.5％ 0.5％
23:00 米・ISM製造業景況指数(8月) 47.0 46.4
27:00 ブ・貿易収支(8月) 90.35億ドル
米・自動車販売(8月、2日までに) 1550万台 1574万台
米・アトランタ連銀総裁が米金融政策に関するパネル討論会に参加
米・クリーブランド連銀総裁がインフレについて講演
米・ウィーワークが40対1の株式併合実施
シンガポール・大統領選挙
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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