VANS×BUMP OF CHICKENコラボスニーカー、バンド名ロゴ入り「オールドスクール」

ヴァンズ(VANS)から、BUMP OF CHICKENとのコラボレーションスニーカーが登場。2023年9月8日(金)より、ABCマート グランドステージなどにて販売される。

VANS×BUMP OF CHICKENのコラボスニーカー

2021年以来、2回目のコラボレーションとなるVANSと日本を代表するロックバンド・BUMP OF CHICKEN。今回のコレクションでは、VANSの名作スニーカー「オールドスクール」「スリッポン」「オーセンティック」「スケートミッド」をベースに、「BUMP OF CHICKEN」の要素を組み込んだスニーカー6種を展開する。

「BUMP OF CHICKEN」ロゴ入り

注目は、鮮やかなブルーとレッドのアッパーの「V36CF BUMP オールドスクール」だ。ホワイトで彩った「BUMP OF CHICKEN」サークルロゴがアクセントとなり、ポップな雰囲気を加速させてくれる。

一方で、クールな印象の「V98CF BUMP スリッポン」も登場。ブラックのアッパーの上から同色のサークルロゴをさりげなくあしらうことで、日常使いしやすいデザインに仕上げている。

星プリントも

このほか、BUMP OF CHICKENのトレードマークにもなっている“星”をプリントした「V38MID CF BUMP スケートミッド」も見逃せない。6種のスニーカー全てで幅広いサイズを用意しているので、男女問わず着想することができるのも嬉しいポイントだ。

【詳細】

VANS×BUMP OF CHICKEN

発売日:2023年9月8日(金)

取扱店舗:ABCマート グランドステージ全店舗、ABCマート グランドステージ公式オンラインストア

サイズ:22.0cm~29.0cm(0.5cm刻み)/30.0cm

価格:

・V36CF BUMP オールドスクール(ブラック/ホワイト) 14,300円

・V98CF BUMP スリッポン(ブラック/ブラック) 13,200円

・V38MID CF BUMP スケートミッド(ネイビー/L.グレー) 15,400円

・V44CF BUMP オーセンティック(ネイビー/L.グレー) 13,200円

・V36CF BUMP オールドスクール(ブルー/レッド) 14,300円

・V38MID CF BUMP スケートミッド(ブラック/ブラック) 15,400円