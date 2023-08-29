*07:34JST NY金：強含みで1946.80ドル、一時1954.20ドルまで買われる

NY金先物12月限は強含み（COMEX金12月限終値：1946.80 ↑6.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋6.90ドルの1946.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1940.10ドル－1954.20ドル。米国市場の前半にかけて1940.10ドルまで売られた後、一時1954.20ドルまで反発したが、ドル高を警戒してその後は伸び悩んだ。通常取引終了後の時間外取引でポジション調整的な売りが観測されており、主に1948ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》