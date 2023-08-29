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前日に動いた銘柄 part2 環境管理センター、大和重工、Sイノベーションなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 環境管理センター、大和重工、Sイノベーションなど
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
マツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞ 8315 -357
インバウンド関連の一角として売りが向かう。
松屋＜8237＞ 1068 -41
インバウンド関連として百貨店株が全面安。
サイゼリヤ＜7581＞ 4390 -185
中国売上の減少などが警戒される。
Ｈ２Ｏリテイル／＜8242＞ 1679 -62
百貨店株安全面安の流れに押される。
三越伊勢丹＜3099＞ 1647 -51.5
中国団体旅行客の予約キャンセル続くなどと伝わり。
高島屋＜8233＞ 2167 -70.5
他の百貨店株同様にインバウンド期待後退で。
Sansan＜4443＞ 1347.5 -43.5
先週末に急反発の反動で戻り売り。
環境管理センター＜4657＞ 714 +100
処理水放出による周辺の環境調査強化を引き続き材料視。
テーオーHD＜9812＞ 307 +80
先週末発表の中計を買い材料視。
マルシェ＜7524＞ 330 +80
安値圏での急動意に追随買い、材料なし。
大和重工＜5610＞ 1397 +298
時価総額の小ささが妙味で材料なし。
YE DIGITAL＜2354＞ 718 +68
上半期業績は想定以上の上方修正に。
イメージワン＜2667＞ 670 +48
汚染水に含まれるトリチウムの除去技術に関心と。
キタック＜4707＞ 352 -47
第3四半期営業黒字転換も出尽くし感先行。
CVSベイ＜2687＞ 925 -105
インバウンド関連に売りで大幅高の反動。
ピアズ＜7066＞ 697 +2
接客ビッグデータで「声調」をAI分析評価するサービスを開発・提供。
エネチェンジ＜4169＞ 1225 +84
「EV充電設備、設置目標30万口に引き上げ」報道を材料視。
スキー場開発＜6040＞ 1084 +34
23年7月期の営業利益予想を上方修正、来場者数が計画値上回る。
タメニー＜6181＞ 130 +29
「CONNECT-ship」がゼクシィ相談カウンターと連携、成婚退会後のサポート拡充。
ラストワンマイル＜9252＞ 3405 -140
楽天コミュニケーションズと業務提携すると発表。
HANATOUR JAPAN<6561> 2138 -254
中国関連の動向でインバウンド関連に売り散見。
和心<9271> 459 -37
中国関連の動向でインバウンド関連に売り散見。
247<7074> 430 +80
引き続き同社など低位株への物色散見。
Sイノベーション<4178> 906 +150
ソフトウェア開発を手掛けるコンティニューを子会社化。
プログリット<9560> 1099 -14
信託型ストックオプションに関する一部報道。《CS》
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