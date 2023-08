【映画で学ぶ英語】『バービー』、ケンが連発する"beach off"の意味を解説

8月11日に公開されたファンタジーコメディ映画『バービー』は、米玩具大手マテルの着せ替え人形バービーを初めて実写化した作品だ。『レディ・バード』や『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』で知られるグレタ・ガーウィグが監督を務めた。

目を奪われる華麗な着せ替え人形の世界観や独特のユーモアに加え、世界で広範囲に展開したマーケティングが奏効。7月21日に世界各地で公開されてからわずか1カ月足らずで、世界興行収入が10億ドル(約1,452億2,000万円)を超える大ヒットとなった。この数字は女性が単独で監督を務めた作品としては、史上最高の記録である。

今回はこの映画でバービーのボーイフレンド、ケンが連発する"beach off"という言葉の意味を解説したい。

■映画『バービー』のあらすじ

バービーやケンの人形たちが住むバービーランドは、大統領をはじめ医師、弁護士、知識人まで社会的に重要な仕事はすべて女性が支配している。一方でやることのないケンたちは、ビーチで遊んだり、バービーたちに気に入られようと美容にいそしんだりするのが日課だ。

誰も年をとらず毎日が幸福なバービーランドだが、ある日主人公のバービーは死ぬことへの不安を何気なく口にした。翌朝、彼女はバービーにはありえないはずの老化の兆候に気づき、愕然とする。あわてたバービーは、バービーランドのはずれに住む「変てこバービー」に助けを求めた。

変てこバービーは、「現実世界に行ってバービーと遊んでいた女の子の問題を解決すれば、もとに戻るかもしれない」とアドバイスした。こうしてバービーは無理やりついてきたケンも連れて、人間の住む現実世界を目指すのだが……。

■今回の表現

映画の序盤、ライアン・ゴズリング演じるケンは、よそ者のケン(『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のシム・リウ)が自分の縄張りのビーチに入ってくるのが気に入らないようだ。

そのため、ライアン・ゴズリングのケンはシム・リウのケンに対して難癖をつけて、"beach off"という言葉を連発する。

Ken: If I wasn't severely injured, I would beach you off right now, Ken. (...)

Barbie: Come on, Kens. Nobody's going to beach anyone off.

ケン「大怪我してなかったら、今すぐお前なんかビーチで対決してやるぜ」(中略)

バービー「2人ともやめて。誰もビーチで対決なんかしないのよ」

"Beach off"というセリフは、終盤でケンたちがビーチで決戦を迎える前にも使用されているため、字幕版を観るときには聞き逃さないように心がけたい。

■表現解説

今回の表現"beach off"は、この映画独自の造語である。文脈から考えるとビーチでどちらが強いかケンカで決めることを意味しているようだ。

このような造語が可能なのは、動詞+offの組み合わせが「競争する」という意味を持つためである。例えば、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の終盤で、主人公のスター・ロードがヴィランのロナンに対決を挑む場面があった。そこに「Dance-off, bro. Me and you. / お前と俺でダンス対決だ」というセリフが登場する。

同様に"cook-off"であれば「料理対決/コンテスト」を指す。

また、"playoff / play-off"だと「同点や引き分けのあとで決着をつける決勝試合」の意味で、これはそのまま日本語にも取り入れられている。さらに"play someone/something off against someone/something" という表現は、「誰か/何かをお互いに争うように仕向ける」という意味だ。例えば、「部門同士を競争させる」であれば"play one department off against another"となる。

ちなみに今回紹介したセリフは、映画の序盤のように早口で連発すると、"beat off"と聞こえないこともないため、英語圏の一部ファンの間で話題になった。"Beat up"であれば「打ちのめす」という意味だが、"beat off"になるとまったく別の下品な意味のスラングが存在するからである。

このように、大人向けのジョークや遊び心が随所に隠されていることも、映画『バービー』の魅力の一つと言えるだろう。(記事:ベルリン・リポート・記事一覧を見る)