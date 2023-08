映画『ローマの休日』4Kレストア版で全国公開、オードリー・ヘプバーン出演の名作が再びスクリーンに

オードリー・ヘプバーン出演の名作映画『ローマの休日』が製作70周年を迎え、4Kレストア版でリバイバル上映。2023年8月25日(金)より全国公開される。

■オードリー・ヘプバーン出演の名作映画『ローマの休日』

映画『ローマの休日』は、日本では1954年に公開された名作ラブストーリー。美しいローマの街を舞台に、オードリー・へプバーン演じる王女アンと、グレゴリー・ペック演じる新聞記者ジョー・ブラドリーが繰り広げるロマンティックな物語は、映画公開から約70年にわたり世界中から愛され続けている。珠玉のストーリーに加え、劇中に登場するきらびやかな衣装の数々も作品の魅力で、アカデミー賞では衣装デザイン賞を受賞している。

■4Kレストア版で全国リバイバル上映へ

そんな映画『ローマの休日』が、4K映像になって再びリバイバル上映されることに。最初はぎこちなかったジョーとアンが次第に恋に落ちていく姿や、コミカルなシーン、切ない場面など、『ローマの休日』の魅力的な物語を、大きなスクリーンで堪能することができる。

■“日曜洋画劇場”淀川長治の解説付き

さらに、すべての上映劇場では、『ローマの休日』本編に加え映画評論家の淀川長治による解説映像もあわせて上映。この解説映像は1979年11月11日放送のテレビ朝日『日曜洋画劇場』で放送されたものであり、作品への愛あふれる解説となっている。「サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ」の名フレーズにも注目だ。

■映画『ローマの休日』あらすじ

公務に縛られた毎日にうんざりしたアン王女(オードリー・ヘプバーン)は、親善旅行中にローマの宮殿から脱走。街中で彼女と偶然出会ったアメリカ人新聞記者ジョー(グレゴリー・ペック)は、大スクープのチャンスとばかりに、王女と知らないふりをしてローマのガイド役を買って出る。市外観光にはしゃぐアンの姿をカメラマンの同僚アービング(エディ・アルバート)に撮影させるが、束の間の自由とスリルを満喫するうちにアンとジョーの間には強い恋心が芽生えはじめ……。

【詳細】

映画『ローマの休日』製作70周年 4K レストア版

公開日:2023年8月25日(金) 新宿ピカデリーほか全国ロードショー

出演:グレゴリー・ペック、オードリー・ヘプバーン、エディ・アルバート

製作・監督:ウィリアム・ワイラー

脚本:ダルトン・トランボ、イアン・マクレラン・ ハンター、ジョン・ダイトン

原案:ダルトン・トランボ

原題:Roman Holiday

Copyright(C)1953 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM, (R) & COPYRIGHT (C) 2023 By Paramount Pictures All Rights Reserved.