関連記事
サイバー・バズ 一時ストップ高、23年9月期第3四半期の営業利益2.1倍、SMM事業が好調／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:05JST <7069> サイバー・バズ 1450 +173
一時ストップ高。23年9月期第3四半期累計（22年10月-23年6月）の営業利益を前年同期比114.3％増の2.55億円と発表している。インフルエンサーサービスとTikTok広告を中心としたインターネット広告販売が伸長したことからSMM事業が好調に推移し、利益が倍増した。通期予想は前期比178.2％増の4.00億円で据え置いたが、進捗率（約63.8％）の高さが投資家から好感されているようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- マイクロアド ストップ安売り気配、23年9月期第3四半期の営業利益45.4％増も伸び鈍化を嫌気／新興市場スナップショット 8/10 13:02
- トリドリ 一時ストップ高、23年12月期上期は営業黒字に転換、プラットフォームサービス伸長／新興市場スナップショット 8/10 10:00
- Ｉｎｅ 一時ストップ高、23年12月期の営業利益予想を上方修正、上期は会社計画を超過達成／新興市場スナップショット 8/10 09:49
- 日本電解 大幅に3日ぶり反発、24年3月期第1四半期の営業赤字縮小、為替差益で純損益が改善／新興市場スナップショット 8/10 09:36
- ＵＮＩＴＥＤ 4日続伸、24年3月期第1四半期の営業利益71.6％増、通期予想上回る／新興市場スナップショット 8/ 9 14:48