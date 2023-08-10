サイバー・バズ　一時ストップ高、23年9月期第3四半期の営業利益2.1倍、SMM事業が好調／新興市場スナップショット

*13:05JST <7069> サイバー・バズ 1450 +173

一時ストップ高。23年9月期第3四半期累計（22年10月-23年6月）の営業利益を前年同期比114.3％増の2.55億円と発表している。インフルエンサーサービスとTikTok広告を中心としたインターネット広告販売が伸長したことからSMM事業が好調に推移し、利益が倍増した。通期予想は前期比178.2％増の4.00億円で据え置いたが、進捗率（約63.8％）の高さが投資家から好感されているようだ。《ST》