Ｉｎｅ　一時ストップ高、23年12月期の営業利益予想を上方修正、上期は会社計画を超過達成／新興市場スナップショット

*09:49JST <4933> Ｉｎｅ 3115 +425

一時ストップ高。23年12月期の営業利益予想を従来の40.00億円から43.00億円（前期実績32.35億円）に上方修正している。ヘアケア系、美容家電、スキンケア他の各カテゴリが好調に推移しているため。第2四半期累計（23年1-6月）の営業利益は前年同期比0.6％増の19.19億円で着地した。販売が想定を上回ったことに加え、一部商品の価格改定で売上総利益率が向上したことから会社計画（13.50億円）を超過達成した。《ST》