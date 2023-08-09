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ＪＴＯＷＥＲ　大幅に3日ぶり反発、24年3月期第1四半期の営業利益34.2％増、国内IBS事業など順調／新興市場スナップショット

2023年8月9日 13:34

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記事提供元：フィスコ

*13:34JST <4485> ＪＴＯＷＥＲ 7260 +380
大幅に3日ぶり反発。24年3月期第1四半期（23年4-6月）の営業利益を前年同期比34.2％増の1.80億円と発表している。大型施設内のインフラを携帯キャリアへシェアリングする国内IBS事業が順調に推移した。屋外インフラを携帯キャリアへシェアリングするタワー事業もタワー移管が計画以上に進捗し、利益拡大に貢献した。通期予想は前期比378.4％増の5.60億円で据え置いた。進捗率は32.1％に達している。《ST》

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