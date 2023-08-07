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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米消費者信用残高、中外貨準備高など

2023年8月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米消費者信用残高、中外貨準備高など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(7月27、28日分)
14:00　景気先行CI指数(6月)　108.9　109.2
14:00　景気一致指数(6月)　115.0　114.3


＜海外＞
14:45　スイス・失業率(7月)　2.0％　1.9％
15:00　独・鉱工業生産指数(6月)　-0.4％　-0.2％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(7月)　-0.35％　-1.45％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・自動車販売台数(7月)　　189528台
28:00　米・消費者信用残高(6月)　135.0億ドル　72.4億ドル


中・外貨準備高(7月)　3兆2015億ドル　3兆1930億ドル

米・アトランタ連銀総裁が連邦準備制度理事会(FRB)のイベントで講演

米・ボウマンFRB理事がFRBイベントのパネルディスカッションに参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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