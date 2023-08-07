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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米消費者信用残高、中外貨準備高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米消費者信用残高、中外貨準備高など
＜国内＞
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(7月27、28日分)
14:00 景気先行CI指数(6月) 108.9 109.2
14:00 景気一致指数(6月) 115.0 114.3
＜海外＞
14:45 スイス・失業率(7月) 2.0％ 1.9％
15:00 独・鉱工業生産指数(6月) -0.4％ -0.2％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(7月) -0.35％ -1.45％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・自動車販売台数(7月) 189528台
28:00 米・消費者信用残高(6月) 135.0億ドル 72.4億ドル
中・外貨準備高(7月) 3兆2015億ドル 3兆1930億ドル
米・アトランタ連銀総裁が連邦準備制度理事会(FRB)のイベントで講演
米・ボウマンFRB理事がFRBイベントのパネルディスカッションに参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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