「ファイナルファンタジーXIV」のエンタメ花火ショーが大阪＆関東地区で開催

「ファイナルファンタジーXIV(FF14)」をテーマにしたエンターテインメント花火ショー「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」が、2023年8月26日(土)に東大阪市花園ラグビー場にて開催される。

■「ファイナルファンタジーXIV」のエンターテインメント花火ショー

「ファイナルファンタジーXIV」新生10周年を記念して開催される本イベントは、日本が世界に誇る「花火」と「ゲーム音楽」を融合させたエンターテインメント花火ショー。日本の夏の風物詩である花火にゲームエンターテインメントの要素を盛り込んだ、新感覚の花火イベントだ。

日本最高峰の花火師チームが打ち上げる花火を彩るのは、全世界にいる光の戦士たちの冒険を感動的に演出してきた「ファイナルファンタジーXIV」の楽曲。これまでに紡がれてきた物語と世界観を落とし込んだ演出やドローン・ショーもプログラムに組み込まれるという。

■イベント限定グッズ&グッズ付きチケットも

また、会場ではイベント限定となるオフィシャルグッズも販売予定。記念Tシャツと記念トートバッグがセットになった、グッズ付きのバンドルチケットも用意されている。

なお、2023年11月には関東地区でも開催予定となっている。

■開催概要

「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」

<東大阪会場>

開催日:2023年8月26日(土)

時間:開場 16:00/開演 19:30~予定

会場:東大阪市花園ラグビー場

東大阪会場チケット:



■早割(先行)

オフィシャル先行受付期間:6月1日(木)10:00~6月11日(日)23:59締め切り抽選

チケット販売:オフィシャルプレイガイド(チケットぴあ)

価格:

・早割 芝グラウンドバンドルチケット 13,000円

・早割 芝グラウンドチケット 8,300円

・早割 芝グラウンドペアチケット 15,500円

・早割 スタンドバンドルチケット 13,000円

・早割 スタンドチケット 8,300円

・早割 スタンドペアチケット 15,500円

・早割 車椅子ペアチケット 12,200円



■早割(オフィシャル2次先行)

受付期間:6月12日(月)10:00~6月20日(火)23:59締め切り抽選

チケット販売:オフィシャルプレイガイド(チケットぴあ)

価格:

・早割 芝グラウンドバンドルチケット 13,000円

・早割 芝グラウンドチケット 8,300円

・早割 芝グラウンドペアチケット 15,500円

・早割 スタンドバンドルチケット 13,000円

・早割 スタンドチケット 8,300円

・早割 スタンドペアチケット 15,500円

・早割 車椅子ペアチケット 12,200円



■一般先行

受付期間:6月21日(水) 10:00〜

価格:

・芝グラウンドバンドルチケット 13,500円

・芝グラウンドチケット 8,800円

・芝グラウンドペアチケット 16,500円

・スタンドバンドルチケット 13,500円

・スタンドチケット 8,800円

・スタンドペアチケット 16,500円

・スタンドチケット(注釈付き) 7,700円 ※花火を含む演出の一部が見えづらい可能性あり。

・車椅子ペアチケット 13,200円 ※車いす1名と付添い1名のペアチケット。

・プレミアム4名テーブル席 50,000円

・3名テーブル席 30,000円

・カメラマン席 11,000円 ※背の高い三脚を使用しての撮影が可能なエリア。座席はなし。



■一般

発売日:7月15日(土) 10:00~



■配信チケット

価格:3,300円



■市民割スタンドチケット

発売時期:6月下旬より

販売店舗:東大阪市 市内コンビニエンスストア 販売端末より、および東大阪市、チケット販売協力店舗

価格:5,800円

※花火を含む演出の一部が見えづらい可能性あり。

【東大阪会場チケットに関する問い合わせ先】

キョードーインフォメーション

TEL:0570-200-888(日祝除く 11:00〜18:00)

<関東地区>

開催時期:2023年11月開催予定

© 2010 - 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.