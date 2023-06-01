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アマナ　ストップ高、23年12月期の営業損益予想は赤字縮小、監理銘柄（確認中）指定解除／新興市場スナップショット

2023年6月1日 13:10

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記事提供元：フィスコ

*13:10JST <2402> アマナ 337 +80
ストップ高。23年12月期の営業損益予想を1.90億円の赤字と発表している。事業の黒字化を早期に実現するため、収益構造の改善を図る。22年12月期の営業損益は11.46億円の赤字（前期実績1.19億円の黒字）。新型コロナウイルス感染症などの外部要因に人材減少や組織変更などの内部要因が重なり、赤字に転落した。また、内部統制報告書や過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出し、監理銘柄（確認中）指定が解除されたことを明らかにしている。《ST》

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