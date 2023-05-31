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エクサウィザーズ 大幅に反発、日鉄ソリューションズと業務提携で基本合意、AI/DXソフト開発環境で営業連携／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:32JST <4259> エクサウィザーズ 519 +57
大幅に反発。日鉄ソリューションズ＜2327＞と業務提携に関する基本合意書を締結したと発表している。AI/DXソフトウェアを内製・運営可能な開発環境「exaBase Studio」を中心とした営業連携で、両社の提供サービスを補完する。また、日鉄ソリューションズによるエクサウィザーズプロダクトの販売代理、エクサウィザーズのAIプラットフォーム事業を通じた日鉄ソリューションズの顧客へのDX推進のコンサルティングなどを行う。《ST》
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