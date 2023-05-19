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前日に動いた銘柄 part1 エキサイトHD、クオールHD、アドバンテストなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 エキサイトHD、クオールHD、アドバンテストなど
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
エキサイトHD＜5571＞ 1205 +102
経営管理クラウドで「ChatGPT」を活用したアシスタント機能を提供。
柿安本店＜2294＞ 2367 +136
株主優待制度を再導入すると発表。
良品計画＜7453＞ 1504 +47
国内証券が投資判断「バイ」継続し目標株価を引き上げ。
ステップ＜9795＞ 1860 +58
配当性向を引き上げ23年9月期の期末配当を24円から46円に上方修正。
プロパティエージェント＜3464＞ 1076 +36
子会社が顔認証プラットフォームでギガプライズと業務提携。
Birdman＜7063＞ 1394 -112
200日線下回り見切り売りも。
クオールHD＜3034＞ 1615 +165
第一三共エスファの子会社化を引き続き材料視。
ピアラ＜7044＞ 531 +32
Twitterと認定代理店契約を締結。
フェイスネットワーク＜3489＞ 1208 +96
大幅増配計画など引き続き評価。
アドバンテスト＜6857＞ 14320 +1060
米SOX指数上昇で半導体関連が強い動きに。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 14300 +1290
半導体製造装置株高の流れで。
ミクニ＜7247＞ 392 +24
好業績や高利回り水準評価が続く。
SREHD＜2980＞ 4090 +225
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
スルガ銀行＜8358＞ 510 +22
クレセゾンが持分法適用会社化の方針と伝わる。
JCRファーマ＜4552＞ 1235 +109
今期ガイダンス嫌気売りにも一巡感か。
ソニーグループ＜6758＞ 13720 +825
自己株式取得枠設定やパーシャルスピンオフ検討を買い材料視。
ローツェ＜6323＞ 11160 +790
半導体関連の一角として関連株高の流れに乗る。
ラクスル＜4384＞ 1383 +26
みずほ証券では投資判断を格上げ。
マキタ＜6586＞ 3990 +230
メリルリンチ日本証券では投資判断2段階格上げ。
イビデン＜4062＞ 6560 +320
JPモルガン証券やメリルリンチ日本証券が目標株価引き上げ。
アシックス<7936> 4100 +135
買い戻し優勢など需給要因か。
新光電気工業<6967> 4725 +275
JPモルガン証券では目標株価6200円に引き上げ。
アニコムHD<8715> 571 +31
特に目立った材料は観測されないが。
東京エレクトロン<8035> 18370 +950
半導体製造装置関連はSOX指数上昇などで軒並み高。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 2149.5 +103
制御用半導体のマイコン生産能力拡充報道伝わる。
ディスコ<6146> 18580 +820
半導体関連はマイクロンの日本政府助成もプラス材料視。
ギフティ<4449> 2424 -175
3月高値接近場面では戻り売り圧力も。
ひらまつ<2764> 277 -15
18日は月次評価で上昇したが。《CS》
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