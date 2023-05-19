*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 エキサイトHD、クオールHD、アドバンテストなど

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

エキサイトHD＜5571＞ 1205 +102

経営管理クラウドで「ChatGPT」を活用したアシスタント機能を提供。

柿安本店＜2294＞ 2367 +136

株主優待制度を再導入すると発表。

良品計画＜7453＞ 1504 +47

国内証券が投資判断「バイ」継続し目標株価を引き上げ。

ステップ＜9795＞ 1860 +58

配当性向を引き上げ23年9月期の期末配当を24円から46円に上方修正。

プロパティエージェント＜3464＞ 1076 +36

子会社が顔認証プラットフォームでギガプライズと業務提携。

Birdman＜7063＞ 1394 -112

200日線下回り見切り売りも。

クオールHD＜3034＞ 1615 +165

第一三共エスファの子会社化を引き続き材料視。

ピアラ＜7044＞ 531 +32

Twitterと認定代理店契約を締結。

フェイスネットワーク＜3489＞ 1208 +96

大幅増配計画など引き続き評価。

アドバンテスト＜6857＞ 14320 +1060

米SOX指数上昇で半導体関連が強い動きに。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 14300 +1290

半導体製造装置株高の流れで。

ミクニ＜7247＞ 392 +24

好業績や高利回り水準評価が続く。

SREHD＜2980＞ 4090 +225

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

スルガ銀行＜8358＞ 510 +22

クレセゾンが持分法適用会社化の方針と伝わる。

JCRファーマ＜4552＞ 1235 +109

今期ガイダンス嫌気売りにも一巡感か。

ソニーグループ＜6758＞ 13720 +825

自己株式取得枠設定やパーシャルスピンオフ検討を買い材料視。

ローツェ＜6323＞ 11160 +790

半導体関連の一角として関連株高の流れに乗る。

ラクスル＜4384＞ 1383 +26

みずほ証券では投資判断を格上げ。

マキタ＜6586＞ 3990 +230

メリルリンチ日本証券では投資判断2段階格上げ。

イビデン＜4062＞ 6560 +320

JPモルガン証券やメリルリンチ日本証券が目標株価引き上げ。

アシックス<7936> 4100 +135

買い戻し優勢など需給要因か。

新光電気工業<6967> 4725 +275

JPモルガン証券では目標株価6200円に引き上げ。

アニコムHD<8715> 571 +31

特に目立った材料は観測されないが。

東京エレクトロン<8035> 18370 +950

半導体製造装置関連はSOX指数上昇などで軒並み高。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 2149.5 +103

制御用半導体のマイコン生産能力拡充報道伝わる。

ディスコ<6146> 18580 +820

半導体関連はマイクロンの日本政府助成もプラス材料視。

ギフティ<4449> 2424 -175

3月高値接近場面では戻り売り圧力も。

ひらまつ<2764> 277 -15

18日は月次評価で上昇したが。《CS》