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タメニー もみ合い、京都府の婚活支援業務を昨年に引き続き受託／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:17JST <6181> タメニー 111 -1
もみ合い。京都府が運営する「きょうと婚活応援センター」の婚活支援業務（センター運営等業務）を昨年に引き続き受託したと発表している。今回の受託期間は4月1日から24年3月31日まで。受託業務は、センター及び地域スポットの運営やAIマッチングシステム等に関する事務、婚活セミナー等の開催など。また、府内全域での市町村、企業などへの結婚支援のほか、婚活支援アドバイザー派遣による結婚支援団体への支援なども行う。《ST》
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