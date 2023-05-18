*08:20JST 5/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30093.59、+250.60）

・NYダウは上昇（33420.77、+408.63）

・ナスダック総合指数は上昇（12500.57、+157.51）

・シカゴ日経先物は上昇（30530、大阪比+470）

・1ドル＝137.60-70円

・SOX指数は上昇（3124.68、+75.98）

・VIX指数は低下（16.87、-1.12）

・米原油先物は上昇（72.83、+1.97）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・貿易統計（4月）

・実質輸出入動向

・国債買いオペ

・産業機械受注（3月）

・首都圏マンション販売（4月）

・自動車工業会の豊田会長が記者会見

・衆院本会議

・広島市で日米首脳会談

・豪失業率（4月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）

・米中古住宅販売件数（4月）

・米景気先行指数（4月）

・米10年物インフレ連動国債（TIPS）入札

・米「Bitocoin2023」（20日まで）

・ウォルマート、アリババグループ、アプライドなど決算発表

・インドネシア、スイス、ノルウェーは休場《ST》