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5/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:20JST 5/18
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（30093.59、+250.60）
・NYダウは上昇（33420.77、+408.63）
・ナスダック総合指数は上昇（12500.57、+157.51）
・シカゴ日経先物は上昇（30530、大阪比+470）
・1ドル＝137.60-70円
・SOX指数は上昇（3124.68、+75.98）
・VIX指数は低下（16.87、-1.12）
・米原油先物は上昇（72.83、+1.97）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・貿易統計（4月）
・実質輸出入動向
・国債買いオペ
・産業機械受注（3月）
・首都圏マンション販売（4月）
・自動車工業会の豊田会長が記者会見
・衆院本会議
・広島市で日米首脳会談
・豪失業率（4月）
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）
・米中古住宅販売件数（4月）
・米景気先行指数（4月）
・米10年物インフレ連動国債（TIPS）入札
・米「Bitocoin2023」（20日まで）
・ウォルマート、アリババグループ、アプライドなど決算発表
・インドネシア、スイス、ノルウェーは休場《ST》
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