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MTG 大幅に反発、23年9月期の営業利益予想を上方修正、ReFaブランドが好調／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:10JST <7806> MTG 1571 +163
大幅に反発。23年9月期の営業利益予想を従来の26.00億円から34.00億円（前期実績32.38億円）に上方修正している。美容系商品を取り扱うReFaブランドが引き続き好調に推移しているため。第2四半期累計（22年10月-23年3月）は前年同期比4.8％増の24.16億円で着地した。主力のダイレクトマーケティング事業に加えてリテールストア事業が伸び、増益を確保した。《ST》
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