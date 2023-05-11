ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

MTG　大幅に反発、23年9月期の営業利益予想を上方修正、ReFaブランドが好調／新興市場スナップショット

2023年5月11日 10:10

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:10JST <7806> MTG 1571 +163
大幅に反発。23年9月期の営業利益予想を従来の26.00億円から34.00億円（前期実績32.38億円）に上方修正している。美容系商品を取り扱うReFaブランドが引き続き好調に推移しているため。第2四半期累計（22年10月-23年3月）は前年同期比4.8％増の24.16億円で着地した。主力のダイレクトマーケティング事業に加えてリテールストア事業が伸び、増益を確保した。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る