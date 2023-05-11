関連記事
ＨＣＨ 年初来高値、23年9月期中間の営業利益44.3％増、コンサル・受託開発投資など奏功／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:50JST <7361> ＨＣＨ 2636 +231
年初来高値。23年9月期第2四半期累計（22年10月-23年3月）の営業利益を前年同期比44.3％増の3.32億円と発表している。コンサルティング・受託開発領域への積極投資に加え、技術者派遣で派遣単価の改善や稼働率の維持に努めたことが奏功した。販管費を抑制したことも利益を押し上げた。通期予想は前期比2.7％増の5.60億円で据え置いた。進捗率は約59.3％となっている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＵＮＩＴＥＤ 年初来高値、31日を基準日に1対2の株式分割、24年3月期年間配当予想は48円で実質倍増／新興市場スナップショット 5/11 09:34
- サンクゼール 大幅に続伸、23年3月期の期末配当予想を35円に増額修正／新興市場スナップショット 5/10 14:01
- デコルテＨＤ 年初来安値、23年9月期中間の営業利益39.2％減、前年の固定資産譲渡の反動／新興市場スナップショット 5/10 13:41
- ＴｒｕｅＤａｔａ 一時ストップ高、Youtube広告の売上効果を検証する新サービス「Poswell」の提供開始へ／新興市場スナップショット 5/10 13:25
- リファインバスＧ 大幅に4日続伸、豊田通商とベトナムでのエアバッグリサイクルの技術ライセンス契約／新興市場スナップショット 5/10 10:03