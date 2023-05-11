ＨＣＨ　年初来高値、23年9月期中間の営業利益44.3％増、コンサル・受託開発投資など奏功／新興市場スナップショット

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年初来高値。23年9月期第2四半期累計（22年10月-23年3月）の営業利益を前年同期比44.3％増の3.32億円と発表している。コンサルティング・受託開発領域への積極投資に加え、技術者派遣で派遣単価の改善や稼働率の維持に努めたことが奏功した。販管費を抑制したことも利益を押し上げた。通期予想は前期比2.7％増の5.60億円で据え置いた。進捗率は約59.3％となっている。《ST》