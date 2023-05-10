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東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか医薬品、食料品、水産・農林業、ゴム製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連、銀行業、ガラス・土石製品、建設業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 1,141.73 ／ 0.47
2. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,341.21 ／ 0.25
3. 銀行業 ／ 197.24 ／ 0.17
4. ガラス・土石製品 ／ 1,160.55 ／ 0.15
5. 建設業 ／ 1,324.59 ／ 0.06
6. パルプ・紙 ／ 469.38 ／ -0.02
7. 輸送用機器 ／ 3,322.96 ／ -0.03
8. 卸売業 ／ 2,666.81 ／ -0.05
9. 小売業 ／ 1,504.37 ／ -0.10
10. 機械 ／ 2,411.38 ／ -0.13
11. 陸運業 ／ 2,054.99 ／ -0.13
12. その他金融業 ／ 740.78 ／ -0.23
13. その他製品 ／ 3,872.82 ／ -0.30
14. 空運業 ／ 230.71 ／ -0.35
15. 不動産業 ／ 1,467.03 ／ -0.35
16. 金属製品 ／ 1,202.77 ／ -0.38
17. 証券業 ／ 357.53 ／ -0.43
18. サービス業 ／ 2,521.03 ／ -0.46
19. 情報・通信業 ／ 4,956.09 ／ -0.48
20. 保険業 ／ 1,363.42 ／ -0.52
21. 石油・石炭製品 ／ 1,123.53 ／ -0.52
22. 化学工業 ／ 2,184.3 ／ -0.56
23. 精密機器 ／ 10,094.56 ／ -0.65
24. 非鉄金属 ／ 1,106.44 ／ -0.72
25. 繊維業 ／ 662.35 ／ -0.74
26. 鉱業 ／ 431.56 ／ -0.81
27. 電気機器 ／ 3,661.1 ／ -0.84
28. 電力・ガス業 ／ 391.94 ／ -0.97
29. ゴム製品 ／ 3,855.85 ／ -1.04
30. 水産・農林業 ／ 494.62 ／ -1.08
31. 食料品 ／ 1,967.43 ／ -1.59
32. 医薬品 ／ 3,517.12 ／ -1.93
33. 鉄鋼 ／ 610.74 ／ -5.30《CS》
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