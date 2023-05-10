*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

鉄鋼が下落率トップ。そのほか医薬品、食料品、水産・農林業、ゴム製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連、銀行業、ガラス・土石製品、建設業も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,141.73 ／ 0.47

2. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,341.21 ／ 0.25

3. 銀行業 ／ 197.24 ／ 0.17

4. ガラス・土石製品 ／ 1,160.55 ／ 0.15

5. 建設業 ／ 1,324.59 ／ 0.06

6. パルプ・紙 ／ 469.38 ／ -0.02

7. 輸送用機器 ／ 3,322.96 ／ -0.03

8. 卸売業 ／ 2,666.81 ／ -0.05

9. 小売業 ／ 1,504.37 ／ -0.10

10. 機械 ／ 2,411.38 ／ -0.13

11. 陸運業 ／ 2,054.99 ／ -0.13

12. その他金融業 ／ 740.78 ／ -0.23

13. その他製品 ／ 3,872.82 ／ -0.30

14. 空運業 ／ 230.71 ／ -0.35

15. 不動産業 ／ 1,467.03 ／ -0.35

16. 金属製品 ／ 1,202.77 ／ -0.38

17. 証券業 ／ 357.53 ／ -0.43

18. サービス業 ／ 2,521.03 ／ -0.46

19. 情報・通信業 ／ 4,956.09 ／ -0.48

20. 保険業 ／ 1,363.42 ／ -0.52

21. 石油・石炭製品 ／ 1,123.53 ／ -0.52

22. 化学工業 ／ 2,184.3 ／ -0.56

23. 精密機器 ／ 10,094.56 ／ -0.65

24. 非鉄金属 ／ 1,106.44 ／ -0.72

25. 繊維業 ／ 662.35 ／ -0.74

26. 鉱業 ／ 431.56 ／ -0.81

27. 電気機器 ／ 3,661.1 ／ -0.84

28. 電力・ガス業 ／ 391.94 ／ -0.97

29. ゴム製品 ／ 3,855.85 ／ -1.04

30. 水産・農林業 ／ 494.62 ／ -1.08

31. 食料品 ／ 1,967.43 ／ -1.59

32. 医薬品 ／ 3,517.12 ／ -1.93

33. 鉄鋼 ／ 610.74 ／ -5.30《CS》