*08:25JST 5/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29157.95、+34.77）

・NYダウは上昇（33674.38、+546.64）

・ナスダック総合指数は上昇（12235.41、+269.02）

・SOX指数は上昇（3007.69、+66.06）

・VIX指数は低下（17.19、-2.90）

・米原油先物は上昇（71.34、+2.78）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（29100、大阪比-30）

・1ドル＝135.00-10円

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀金融政策決定会合議事要旨（3月9、10日分）

・サービス業PMI（4月）

・総合PMI（4月）

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類へ移行

・HOYA＜7741＞、丸紅＜8002＞、ユニ・チャーム＜8113＞など決算発表

・独鉱工業生産指数（3月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル週次景気動向調査

・米卸売売上高（3月）《ST》