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5/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 5/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29157.95、+34.77）
・NYダウは上昇（33674.38、+546.64）
・ナスダック総合指数は上昇（12235.41、+269.02）
・SOX指数は上昇（3007.69、+66.06）
・VIX指数は低下（17.19、-2.90）
・米原油先物は上昇（71.34、+2.78）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（29100、大阪比-30）
・1ドル＝135.00-10円
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（3月9、10日分）
・サービス業PMI（4月）
・総合PMI（4月）
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類へ移行
・HOYA＜7741＞、丸紅＜8002＞、ユニ・チャーム＜8113＞など決算発表
・独鉱工業生産指数（3月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル週次景気動向調査
・米卸売売上高（3月）《ST》
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